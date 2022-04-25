Süper Lig 'in 34. haftasında sahasından Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien Ismael, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendirerek konuşmasına başlayan Valerien Ismael, "Yine kaliteli bir rakiple oynuyoruz. Taraftarımızın önündeyiz. İnanılmaz bir destek var. İlk dakikadan itibaren tempomuzu ve kararlılığımızı göstereceğiz İyi durumdayız. Odağımız ve mentalitemiz kazanmak üzerine olacak." dedi.

Kadro tercihi

Kadro tercihinden de bahseden teknik adam, "Geniş bir kadromuz var, 1 aydır buradayız, futbolcuların üzerinde çalışabilecek vaktimiz oldu. Bazı tercihlerde bulunuyoruz. Daha kaliteli bir futbol oynamak için değişik tercihlerde bulunuyoruz. Her maç en kaliteli 11'i seçmeye çalışıyoruz. Beşiktaş hala son şampiyon, son şampiyon gibi oynamaya çalışacağız." sözlerini dile getirdi.

Altyapıya da değinen Valerien Ismael, "Akademiye sürekli yakın olmaya çalışıyorum. Sezon başında A takıma katılabilecek oyuncuları tespit etmek istiyorum. Dolayısıyla sadece A takım değil, akademiden aramıza katılabilecek oyunculara dair de planlarımız var." ifadelerini kullandı.



