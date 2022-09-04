Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş , Ankaragücü'ne konuk olacak. İlk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir görüntü ortaya koyan Siyah-Beyazlılar, Başkent deplasmanından da 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

'Zor bir deplasman'

Kara Kartal'ın hocası Valerien Ismael de maç önü röportajında galibiyetin altını çizdi. Fransız hoca, "Bugün kendi oyunumuzu devam ettirmeyi istiyoruz. Zor bir deplasmana geldik. Rakibimiz yeni bir hocayla çıkıyor ama kendisi hakkında da bilgi sahibiyiz. Maçı galibiyetle tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

'İki çok iyi kalecimiz var'

Kaledeki Emre Bilgin sürprizine de değinen Ismael, "İki tane çok iyi genç kalecimiz var. Rekabeti diri tutmayı hedefliyoruz. Ersin çok iyi bir kaleci, Emre de çok iyi bir sezon öncesi geçirdi. Tek isteğimiz, Beşiktaş'a her şekilde katkı verebilmek" yorumunu yaptı.

'Liderimiz geri döndü'

Ghezzal ve Josef hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, ""Josef... Liderimizin geri döndüğünü söyleyebilirim. Ghezzal için biraz sabırlı olmamız gerekiyor, şu anda 1-3 haftalık bir geri dönüş durumu var. Önümüzdeki hafta tahminimce takım idmanlarına geri dönebilir ama şu an bir şey söylemek için erken" ifadelerini kullandı.







