Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Bu kabul edilemez!

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş kabusu yaşadı! 31. dakikada Alanyaspor deplasmanında Kevin N'Koudou, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın (pen.) golleriyle 3-0 öne geçen Kara Kartal mücadele sonunda sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. 37'de Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesi ve takımını 10 kişi bırakması skoru etkilerken, Siyah-Beyazlılar'ın hocası Valerien Ismael de mücadeleyi değerlendirdi.

Hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Fransız teknik adam, "Maça iyi başladık. Kontrol bizdeydi. Gereksiz bir durum oluştu. Geçen haftada bir kırmızı kart oldu, bu hafta da. Bu kabul edilemez! Maçı biz verdik diyebiliriz. Alanya 10 kişiyken bile fırsat bulamadı. Biz kendi kendimize yaptık. Kendi kalemize gol ve penaltıyla... 3-1 öndeyken 10 kişi kalınca oyun başka bir yere geçti, ondan sonra oyunu tutma konusu devreye girdi. Değişikliklerin 2'si taktik, 1'i sakatlıktan oldu. Ghezzal sakatlıktan dolayı çıktı. İkinci yarı itibarıyla daha diri oyunculara ihtiyaç duyduk. 10 kişi kalınca hem merkezden hem de kenardan ortalarla geldiler, biz merkezi tutmak istedik ve ortaları engellemek istedik. Biz bunu 2. gole kadar çok iyi yaptık. Çok çok üzgünüz. İyi başlamamıza rağmen bu sonuç bizi çok üzdü" dedi.





Ismael basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

Üzgünüz. Oyuna çok iyi başladık, oyunu kontrol ettik. Mantalitemiz de iyiydi. Güzel de goller attık. Maçın ivmesi tamamen bizdeydi. Daha sonra bir disiplin problemi yaşadık. Geçen hafta ve bu hafta kırmızı kartlarımız oldu. Kendi kendimize ettik. İkinci yarının 81’inci dakikasına kadar yine de oyunu iyi tuttuk. Rakibi merkezden kenara doğru yönlendirdik. Merkezi savunmaya çalıştık. Kendi kalemize attığımız gol ve penaltı sonucu belirledi. 10 kişi iken Saiss'in çıkardığı top vardı. Biraz da kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu” ifadelerini kullandı.

“DEĞİŞİKLİKLERİ BU BAKIŞ AÇISIYLA YAPTIK”

Bir gazetecinin oyuncu değişikliklerinde “Oyuna giren oyuncular, istediklerinin ne kadarını sahaya yansıttılar?” sorusu üzerine Valerien Ismael, “İlk yarının sonuna doğru rakip merkezden gelmeye başladığında biz merkezi kapatıp rakibi kenarlara yönlendirmeye çalıştık. Kenar ortalarıyla bu kez bir şeyler yapmaya çalıştı rakip. Önce merkezi kapatıp, ortaları engelleme durumuna geçmek gerekiyordu. İkinci yarıdaki değişiklikler de 8 numaranın yerine koyduğumuz oyuncular koşu özelliği olan oyunculardı. Arkaya atılacak toplarda etkili olmaya çalıştık. Değişiklikleri bu bakış açısıyla yaptık” diye konuştu

“ÇALIŞIYORLAR VE GELİŞİYORLAR”

Transfer çalışmaları ile ilgili ise Ismael, “Bu konu üzerinde çalışıyoruz, perde arkasında çalışmalarımız var. Tabi takıma kalite, kadromuza derinlik katacak futbolcuları araştırıyoruz. Yine rotasyonda kullanabileceğimiz, oyunu tutabileceğimiz, kırmızı kart olursa da kırmızı kartı telafi edebileceğimiz mevkilere destek sağlamak istiyoruz. Oyunculara gelince de çok memnunuz, çok iyi bir sezon başı geçiriyorlar, çalışıyorlar ve gelişiyorlar. Onların haricinde bir sonraki maça hazırlanıyoruz buradan çok üzgün ayrılıyoruz. Haftaya galibiyetle bu üzüntüyü hafifletmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

DHA