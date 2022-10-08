Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: 4-0 olabilirdi!

Süper Lig 'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'la kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe 'yle golsüz berabere kalan Siyah-Beyazlılar, Karadeniz ekibini, Tayyip Talha Sanuç'un attığı golle 1-0 devirdi.

3 puana uzanan Kara Kartal'da teknik direktör Valerien Ismael de son düdüğün ardından konuştu. Karşılaşmanın zor geçtiğini dile getiren Fransız hoca, "Rakipten ötürü değil zeminden ötürü zor maçtı. Daha da fazla gol atmamız lazım. Mesela, 4-0 olabilirdi. Daha kolay olabilirdi. Maç içerisinde Saiss sakatlandı, yerine giren Emrecan sakatlandı. Bu sakatlık işimizi zorlaştırdı, son anlarda sakat sakat oynadı. 1 kişi eksik oynadık diyebilirim. Ancak gösterdiği mantalite çok kıymetli. 3 puan aldığımız için mutluyuz, hak etmiştik" dedi.







