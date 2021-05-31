Çifte zafer yaşatan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu hafta içinde İstanbul'a gelerek başkan Ahmet Nur Çebi ile yeni kontrat için masaya oturması bekleniyor. Görüşmenin çarşamba veya perşembe günü Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılması planlanıyor. Taraflar el sıkıştıktan sonra yeni sezonun planlaması için düğmeye basacak.

'Onu yanımda istiyorum' mesajı mı?

Diğer yandan Sergen Yalçın, dün Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Yalçın, en iyi anlaştığı isimler arasında saydığı ve hatta şampiyonluk posteri çekiminde sağ tarafına oturttuğu icra kurulu üyesi Cenk Sümer ile bir fotoğrafını paylaştı. Yalçın'ın bu paylaşımı "Sümer'i yanımda istiyorum" şeklinde algılandı.

Limitler için gece gündüz çalıştı

İcra kurulu üyeliğinin dışında kulübün pazarlama departmanında çalışan Sümer, sponsorluk işleri ve bütçe planlaması çalışmalarını yürütüyor. Sümer, geride kalan sezonda özellikle TFF Takım Harcama Limitleri'ne uyum ve transfere kaynak yaratma konusunda yoğun mesai harcamıştı.

Yalçın ile yakın mesaide

Bu işlerin yanısıra Ümraniye'de Sergen Yalçın ile yakın bir mesai içinde de bulunan, sezon bitiminde tatilde de birlikte vakit geçiren ikilinin yeni sezonda yolları ayrılacak. Cenk Sümer (fotoğrafta siyah beyaz eşofmanlı olan kişi), tamamen pazarlama departmanında çalışacak. Bu karar sosyal medya üzerinden siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

Son kararı Çebi verecek

Ama son kararı başkan Çebi verecek. Yalçın ile yapılacak sözleşme görüşmelerinde Sümer'in aynı pozisyonunu sürdürmesi kararı da çıkabilir. Yaklaşık 7 yıldır Beşiktaş Kulübü'nde çalışan Cenk Sümer, Fikret Orman yönetimi döneminde Beşiktaş AŞ yönetim kurulunda da görev almıştı. (Ajansspor)