UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçta Borussia Dortmund ile Almanya'da kozlarını paylaşan ve sahadan 5-0 mağlup ayrılan Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından oldukça üzgündü.

Kötü bir Şampiyonlar Ligi serüvenini geride bıraktıklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Üzgünüz elbette. 11'e 11 zor olan maç, 11'e 10 çok daha zor. Haftasonunu düşünerek oyuncularımızın bir kısmını dinlendirdik, 3 gün arayla oynatmak istemedik aynı isimleri. Kendi açımızdan ders alıp eleştireceğimiz, şapkamızı önümüze koyup kendimizi test edeceğimiz çok şey yaşadık. Umarım bundan sonra daha iyi olur her şey" ifadelerini kullandı.



