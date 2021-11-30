Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Savaşacağız

Giresunspor mağlubiyeti sonrasında kulüpten ayrılığı gündeme gelen ancak Başkan Ahmet Nur Çebi’yle yaptığı görüşme sonrasında yola devam kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın, dünkü idman öncesinde oyuncularıyla bir araya geldi. Tecrübeli teknik adam, “Ligin ilk yarısının sonuna kadar alacağımız sonuçlar, gelecek için belirleyici olacak, alacağımız kararlara ışık tutacak. Artık devre arasına kadar kayıpsız gitmekten başka bir çıkış yolumuz yok. Bu inançla çıkıp sahaya yüreğini koyarak savaşan isimlerle yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrasında...

Giresunspor maçının ardından 1 gün izin yapan futbol takımı, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına, yapılan toplantının ardından dün başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalıştı. Siyah-Beyazlılar’da cuma günü deplasmanda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıkları, bugün yapılacak antrenmanla devam edecek.

Orhan Yıldırım