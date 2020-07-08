Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi... Süper Lig’de 30. hafta mücadelesinde önceki akşam Kayserispor’a 3-1’lik skorla kaybeden Beşiktaş’ta, genç futbolcuların performansları tartışma konusu olmuştu. Oyunun 51. dakikasında Hasan Hüseyin Acar’in attığı gol öncesinde topu Beşiktaş ceza sahası önünde kaptıran 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz ile oyunun 83. dakikasında yine aynı Kayserili futbolcunun serbest vuruştan kalesine gönderdiği topu tutamayan Ersin Destanoğlu, ilk kez eleştirilerin hedefi olmuştu. Karşılaşmanın ardından konuyla ilgili olarak, “Genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var ama hata yapa yapa futbolcu olmayı öğrenecekler. Hata yapabilirler” açıklamasında bulunan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, soyunma odasında iki oyuncuya moral verdiği bildirildi.

Gençler söz verdi

Genç teknik adamın, kendisi gibi alt yapıdan yetişen futbolcuya olan güvenlerinin tam olduğunu belirtip, “Sizinle ilgili olarak gelecek için önemli planlarımız var. Şimdi bu karşılaşmayı hemen geride bırakın. Önümüzde 4 kritik maç daha var. Size güveniyorum” dediği öğrenildi. Hocalarından gelen bu sözlerin ardından iki futbolcunun da kalan maçlarda daha çok çalışarak hata yapmayacaklarının sözünü verdiği belirtildi.





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