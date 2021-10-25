Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Berabere de bitebilirdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray galibiyeti sonrasında oldukça mutluydu. 90 dakika boyunca takıma destek olan Siyah-Beyazlı taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan genç hoca şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle çok mutluyuz. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz, son ana kadar desteklediler bizi. Geriye düştük yine desteklediler. Kazanmak önemliydi. Bizim için moral oldu. Son maçlarımız çok sağlıklı geçmemişti. Oyuncularım da güven tazeledi."

'Baskıdan çıkmasını bildik'

"Galatasaray camiasını da tebrik ediyorum. Berabere de bitebilirdi bu maç, penaltı gol olsaydı... Özellikle belirtmek lazım iki tarafı da tebrik ediyorum, mücadele gücü yüksek, keyifli bir maç izlettiler. Futbolcuların hepsi dürüstçe oynadı. Oyununun genel kontrolü bizdeydi. Son 10 dakikada 2-1'den dolayı baskı yedik doğal olarak ancak bu baskıdan çıkmasını bildik. İki taraf da Avrupa'da oynuyor, yorgunluk var ama oyunsal anlamda daha güçlüydük."

'Kulvarları ayırmak lazım'

"Şampiyonlar Ligi maçları bizi yordu, sakatlıklar getirdi, kaybedilen maçlar da oyuncuların ve camianın moralini bozdu. Taraftara söylemek isterim ki biz herkesten daha çok üzülüyoruz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kulvarları ayrı tutmak lazım, Şampiyonlar Ligi başka ve zor bir kulvar. Sporting maçını da belki kazanabilirdik ama hatalar orada cezalandırılıyor. Süper Lig , Şampiyonlar Ligi'nin yüzde 50 aşağısında. Öyle bir fark var. Buraları ayıralım, daha çok erken ilk çeyrekteyiz, erken karar vermemek lazım, sabırlı olmak lazım. Oyuncularımız çok kaliteli. Bazen sonuçlar gelmeyebilir, sadece başarı olarak bakmamalıyız. Başarısızlık da bu oyunun doğasında var. Herkes inişli çıkışlı performans sergileyebilir. Kaos ortamı yaratmaya gerek yok. Sadece başarıya endeksli camia olmamalıyız. Kupa için her şeyi yapıyoruz. Ama sabırlı olalım oyunculara ve taraftarlara sezon boyunca ihtiyacımız var. Bugün olduğu gibi sezon boyunca destek bekliyorum. Sadece bir maçta alınan 3 puan sonucu etkilemiyor. Sonuçta final bölümüne gitmemiz lazım. İyi sonuçlar alırsak o finali görürüz."

'Larin fizik olarak hazırsa...'

"Larin'in performansı geçen seneyi hatırlatır nitelikteydi. Umarım böyle devam eder ve iyi bir şekilde aramıza döner. Statik santfror oynayanın (Batshuayi) işi daha zor. Larin arkadan boş geliyor ve fizik gücü olduğu için o golleri atıyor. Her maç da gol atma ihtimali yüksek. Fizik gücü, hava topu ve hızlı... Tüm özellikler var. Fizik olarak hazır olursa sorun yaşamaz. Bugün bizi çok memnun etti. Sonuna kadar kovalayan bir görüntü verdi."

'Umut'un asisti önemli değil ama...'

"Umut'u da tebrik etmek lazım. ilk kez 11 başladı. Asisti önemli değil, takıma uyum sağladı. Larinle beraber önlü arkalı çok iyi mücadele ettiler."

'Serdar da bu seviyeye geliyor'

"Altyapıdan gelen oyuncularımıza fazlaca inanıyoruz. Ersin ve Rıdvan zaten iyiler, Serdar da yavaş yavaş bu seviyeye çıkmaya başlıyor. Hepsi değerli, yavaş yavaş herkesi yukarı almak istiyoruz ancak sabırlı olmalıyız."