Süper Lig 'in 18. haftasında Beşiktaş , Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah-Beyazlılar taraftarı önünde Paşa'yı; Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un golleriyle 2-1 devirdi. Kara Kartal, Adana Demirspor'un ardından Lacivert-Beyazlılar'ı da yıkarak galibiyet serisini iki maça çıkartarak üst sıralar için iddialı olduğunun mesajını verdi.

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Karşılaşma sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Weghorst'un golü sonrasında taraftara yaptığı gol sevincinde ayrılacağı yönünde iddialar kuvvetlenmişti.

'Rakibe şans verdik'

Şenol hoca oyunu değerlendirerek sözlerine başladı. Başarılı teknik adam, "Oyun olarak eksiklerimiz oldu. İlk yarıda iyi oynamamıza rağmen kopmalar oldu. Top kaybı çok yaptık. Böylece rakibe şans verdik. İyi de pozisyonlar buldular. Rakip de moralliydi, son maçlarını kazanmışlardı. Tebrik ediyorum onları" ifadelerini kullandı.

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'Puan kaybetmememiz lazım'

Önümüzdeki hafta oynanacak Konyaspor maçına da değinen Şenol Güneş, "Beşiktaş hem oyun hem de sonuç olarak çıkış arıyor. Konya iyi takım. Puan kaybetmememiz lazım. Sahamızda seyirci desteğiyle kazanıyoruz ama deplasman galibiyetleri için daha çok çalışmamız gerekiyor. Sakatlara bakacağız, oynayıp, oynamayacaklarına bakacağız" yorumunu yaptı.

'Gündemimizde yok'

Güneş, Hollandalı yıldız Wout Weghorst'un geleceğiyle ilgili son durumu da açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Wout Weghorst'un hareketini görmedim ve bilmiyorum. Bilmediğim şeyi konuşamam. Wout, yürekten oynuyor. Katkı yapıyor. Birinin geleceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok. Konyaspor maçına odaklanmış durumdayız" dedi.





'Seyirciyi selamlaması yetmiyor'

Weghorst'la ilgili basın toplantısında da konuşan deneyimli hoca, "Veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Böyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum. Henüz net değil. “Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u? Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var." açıklamasında bulundu.

United iddiaları söz konusu

Bilindiği üzere Weghorst için Fransız basınından ilginç bir iddia geldi. Manchaster United'ın Hollandalı'yı golcüyü devre arasında almak için girişimlerde bulunduğunu yazan Fransız basını, golcü oyuncunun transferinde aşama kaydedildiğini ve sona geldiğini belirtti.

Dele Alli açıklaması!

Şenol Güneş, Everton'a döneceği iddia edilen Dele Alli için de, "Alli'de ısrar ettim ama seyircide kabul görmedi. Bu sahada o savaşı verebilir mi? Bana zor geldi" dedi.