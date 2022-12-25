Süper Lig 'de Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yla karşılaştı. Joao Figueiredo ile Wout Weghorst'un karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi. Siyah-Beyazlılar bu sonuçla zirve yolunda ağır yara alırken, Şenol Güneş yönetiminde ligde çıktıkları 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

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'Duran topları bile kötü kullandık!'

Kara Kartal'ın hocası Güneş de karşılaşma sonundaki açıklamasında özeleştiri yaptı. Beşiktaş'ın teknik patronu, "Hem bizim için hem de Gaziantep için önemli bir maçtı. 3 puana ihtiyacımız vardı. Üzgünüz, İstatistik olarak iyi görünmemiz kaliteli oynadığımızı göstermez. Hücum zenginliği az oldu. Risk aldık bu sefer rakip etkili gelmeye başladı. Son dakikalarda kazanmak istesek de topla bütünleşemedik. Duran topları bile kötü kullandık. Attığımız gol da kenardan gelen goldü" dedi.

'En iyi oyuncularla sahaya çıktık'

Tespitlerine devam eden tecrübeli hoca, "Skor için oyuncuların becerilerini üst seviyeye çıkarması gerekiyor. Pas ve ortalar beklentimizin altında kaldı. Fiziksel olarak eksiğimiz var. Rakip geriye yaslandı. İlk yarı daha çok orta sahayı kontrol ettik. Çok fazla top kaybettik. Bugün becerilerimizi istediğimiz gibi kullanamadık. Topu kullanırken hızla paslarla hücuma çıkmamız gerekiyor. Bizim oyuncularımız bunu yapabilirdi ancak bu maçta oyuncularım bunu yapamadı. Elimizdeki en iyi oyuncularla sahaya çıktık” ifadelerini kullandı.



