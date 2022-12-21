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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten oyuncularına net mesaj!

Şenol Güneş'le yeni bir sayfa açan Siyah-Beyazlılar'da tecrübeli hoca takıma otoriterliğini hissettirmeye başladı. Yapılan idmanda Güneş, öğrencilerine net mesajlar verdi.

21 Aralık 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten oyuncularına net mesaj!

Sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş alınan kötü sonuçların ardından takımı tanıdık bir isme emanet etmişti. İkinci kez Beşiktaş'a dönen ve daha önce kazandığı şampiyonluklarla camiaya umut dolu mesajlar veren Şenol Güneş takıma ağırlığını hissettirmeye başladı.

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Takımı etrafına topladı

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, bugün oynanacak Türkiye Kupası mücadelesi öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Antrenman başlamadan takımı etrafına toplayan tecrübeli teknik adam, neti fadeler kullandı.

'Beşiktaş için ayrım yoktur!'

Deneyimli isim, “Başkanımızın dediği gibi önümüzdeki 6 maç gidip gelecekler konusunda belirleyici olacak. Kupada fazla şans bulamayanlara forma vereceğim. Beşiktaş için maç ayrımı yoktur. Görev yapanın performansı, kaderini çizecek. Burada başarı kriterleri belli. Şampiyonluk ve kupa. Bu yolda sahada yüreğini ortaya koyup savaşanlar ile devam edeceğiz. Kadrodaki herkesin bunu yapmasını bekliyorum. Bu ekibe inanıp güveniyorum” diyerek yol haritasını çizdi.

Orhan Yıldırım

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