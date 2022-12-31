Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Tırmanma zamanı

Adana Demirspor maçından önce oynadığı son 5 karşılaşmadan yalnızca bir galibiyet çıkarabilen Kara Kartal, bu periyotta çok değerli 10 puanı arkasında bıraktı. Yaşanan bu gelişmeler, Siyah-Beyazlı ekibi zirve yarışından geriye düşürürken, önceki gün oynanan Adana mücadelesi çok kritik önem kazanmıştı. Fakat zorlu mücadelede korkulan olmadı. Beşiktaş , yıldızlartopluluğu rakibi karşısında 3 puana uzandı. Kara Kartal'ın hocası Şenol Güneş, "Taraftara güzel yeni yıl hediyesi oldu" dedi.





'Yerimizi belirleyecek maçlar...'

Tecrübeli teknik adam, yıl başından sonra her maçın birbirinden kritik olacağının altını çizerken, oyuncularını ise şu sözlerle uyardı: "Kafanızı boşaltıp, gelin. Artık galibiyet berisi yakalayıp, diğer maçlara bakmadan gitmemiz gerekiyor. Ocak-Şubat aylarındaki maçlarligdeki yerimizi belirleyecek.”

Fernandes'e uyarı geldi

Büyük umutlarla transfer edilen Gedson Fernandes’ten beklentiler büyüktü. Fakat bu sezon 17 maça çıkan Portekizli orta saha oyuncusu, şimdiyekadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. 23 yaşındaki futbolcu ile teknik ekip, özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan konuşmada Gedson'a, "Yeterince yeteneklisin, sorumluluk almaktan kaçma. Tüm yeteneğini sahaya yansıtman gerekiyor" denildi.

Orhan Yıldırım



