Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Hedefimizi kaybettik!

Spor Toto Süper Lig 'de bir maç eksikle lider Galatasaray 'ın 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefliyordu. Ancak Siyah-Beyazlılar kupada da hüsran yaşadı. Son 16 Turu'nda Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş normal süresi 1-1 biten mücadeleyi seri penaltı atışları sonucu 4-3 kaybetti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Buraya maçı kazanmak turu geçmek için geldik. Oyun akıcılığımız ve pozisyon zenginliğimiz yoktu. Rakibin savunma anlayışındaki savunma yaparak, kontraya çıkış düşüncesi ilk 10 dakikadan sonra zaman zaman etkili oldu. Rakibimiz pozisyon buldu, gol de buldu. Tabii bizim olumsuz top kayıplarımız çok oldu. İkinci yarı pozisyon olarak çok üstündük. Uzatmalarda da aynı şekilde, kazanabileceğimiz maç penaltılara kaldı. Penaltıda kaybettik. Ankaragücü takımına başarılar diliyorum. Kupada bir hedefimiz vardı ama onu da kaybettik. Bizim için şimdi ayakta durma zamanı“ ifadelerini kullandı.





'Beklentilerimizi karşılamıyor'

Güneş, Dele Alli’nin maçta süre almamasına ilişkin gelen soruya, “Dele Alli’nin şu an takım içerisindeki durumu beklentilerimizi karşılamıyor. Şu anda oynamayı hak edecek bir durumu olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi.



