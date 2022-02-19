Süper Lig 'in 26. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Altay'ı, Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 devirdi. 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Önder Karaveli oldukça mutluydu.

Zaferi değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "İsteklerimizin bir çoğunu oyuncularımız yerine getirdi. Herkesin performansından memnunum. Daha iyisi de olabilirdi ama stresli bir ortamdı. İlk yarı bir pozisyon verdik, çaprazdan çekilen bir şuttu o da. İkinci yarıda son dakikada karambol pozisyonu dışında pozisyon vermedik. 'Beşiktaş son dakikalarda çok pozisyon veriyor' diye algı var. Geçen Adana Demirspor maçında son bölümde her atağında gol pozisyonu verdik, doğru. Çok fazla sayıda pozisyon yedik, bir de gol yedik. Ama ben bu maçta son dakikalarda çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Bugünden memnunum. İstatistiklere bakacağım. En az pozisyon verdiğimiz maç olabilir" dedi.

Daha rahat kazanabilecekleri bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayan Önder Karaveli, "Yine çok pozisyon bulduk. Yine değerlendiremedik. İkinci golü atamadık. Atsak farklı bir durum olabilirdi. Sivasspor ve Kayserispor maçları var, ikisini de çok önemsiyoruz. Birbirinden ayırt etmiyoruz. Bugünden hazırlanacağız. Umarım Sivas'tan da 3 puanla döneriz" yorumunu yaptı.

Öte yandan başarılı çalıştırıcı bu akşam Umut Meraş ve Alex Teixeira'yı sakatlıktan korumak için oyundan aldıklarını ve ciddi bir sakat vermedikleri için de ayrıca mutlu olduğunu söyledi.











