Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli: Güzel bir maç izleteceğiz

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde İstanbul ekibinin teknik direktörü Önder Karaveli oynayacakları maçı değerlendirdi.

Kazanmak istediklerini ve kazanmak için de rakip kaleye yakın oynayacaklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Heyecanlı bir maç olmasını istiyoruz. Kaleye yakın oynayıp kazanmayı hedefliyoruz. İkinci yarıda 6 maç oynadık. Hiç de kaybetmedik. Kulağa güzel geliyor fakat 2 galibiyet alıp, 4 beraberlik almışız. Çok da iyi değil... Az gol yiyoruz bu güzel ama 6 gol atabildik. Çok pozisyona giriyoruz. Bence bütün oyunların kazananıydık" dedi.

Kadrodaki eksiklerden dolayı şikayetçi olmadığını belirten başarılı çalıştırıcı, "Sakatlarımız var 5 tane, bir tane de cezalı oyuncumuz var. Daha önce de bu durumları yaşadık. Hiçbir zaman şikayet etmedik, etmeyeceğiz de. Takımın kadrosu bu yüzden 25-26 kişi. Arkadakiler de güçlü oyuncular. Beşiktaş'ta olan oyuncular güçlü oyunculardır. Herkes elinden geleni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu akşam coşkulu bir futbol seyrettirmek istediklerini vurgulayan Karaveli, "Sadece kazanmak da yetmiyor artık. Yetmesin de zaten. Hem kazanmak hem de iyi bir oyun oynamak istiyoruz. Seyicimize güzel bir maç izletmek istiyoruz. Mümkün olduğu kadar rakip yarı alanda oynamak istiyoruz" yorumunu yaptı.

Ligin ikinci yarısı öncesinde Uşakspor'dan geri çağrılan, altyapıdan yetişen Kerem Kalafat'a da övgüler yağdıran Önder hoca, "Ben Kerem'e bir fırsat tanıdım, oynadığı takımdan geri çağırdık. 2 yıl önce Beşiktaş'ta Avrupa maçında oynadı. Biz de ona güvendik. Neden A Milli Takım 'a aday bir sağ bek olmasın, nasıl Rıdvan sol bekse Milli Takım'da, Kerem de sağ bek için değerlendirilebilir" dedi.

Uzun süredir forma şansı bulamayan Gökhan Töre hakkında sorulan soruya da Önder Karaveli şu yanıtı verdi:

"Gökhan ben geldiğimde art arda sakatlıklar yaşadı. Hastalık geçirdi, şanssız dönemlereydi. Geçmişte Beşiktaş'ta güzel günler yaşamış, takıma değer katmış bir isim. Form grafiğini yukarı çektikçe forma şansı bulmaması için bir sebep yok."







