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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli Başakşehir- Konyaspor maçını tribünden takip etti

Süper Lig’de 21. hafta erteleme maçında Başakşehir, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli de tribünden takip etti.

22 Şubat 2022, Salı 20:46 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli Başakşehir- Konyaspor maçını tribünden takip etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, M.Başakşehir- Konyaspor maçını tribünden takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta erteleme maçında Medipol Başakşehir, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Bu müsabakayı Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli de tribünden takip ediyor. Siyah-beyazlılar, iki hafta sonra evinde Başakşehir’le mücadele edecek.

Karaveli, geçtiğimiz pazar günü de önce Fatih Karagümrük - Sivasspor , ardından da Fenerbahçe - Hatayspor maçlarını yerinden izlemişti.

İHA

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