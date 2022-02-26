Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli: 'Atiba harika bir sporcu

Süper Lig 'in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Sivasspor 'a konuk oldu. Sahadan 3-2'lik galibiyet ile ayrılan Siyah-Beyazlı ekipte teknik direktör Önder Karaveli maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kazanmayı bildik"

Maçı değerlendiren Önder Karaveli, Sivas gibi zor bir deplasmandan galibiyetle döndüklerinin altını çizerek, "Bugün kazanmayı bildik. Sivas gibi zor bir deplasmandan galibiyetle dönmeyi bildik. Toplarımız direkten döndü ama kazandık. Bundan daha iyi oynayıp, kazanamadığımız da olmuştu. Böyle bir deplasmanında 3 gol atmak, 3-1'den sonra başka pozisyonlara da girmek bizim için sevindirici." dedi.

"Atiba harika bir sporcu"

Takımın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson hakkında övgü dolu sözler söyleyen teknik adam, "Atiba harika bir sporcu. Alt yapıdan gelen oyuncularımız için de her şeyiyle çok iyi bir örnek. İyi ki var. İyi ki bizim kaptanımız." ifadelerini kullandı.

"Hiç bir zaman skoru korumaya çalışmadık"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Önder Karaveli şu açıklamaları yaptı:

"Sivasspor maçının hazırlıklarını yaparken ve rakibi analiz ederken maçın zor olacağını biliyorduk. Ligde kolay maç yok. Herkesin 2'nci yarı hedefleri var. Rakip hızlı hücum geçişleri yapan, kenar ortaları ile etkili olan bir takımdı. Serbest vuruş ve korner golleri fazlaydı. İlk yediğimiz golle ilgili en net beklediğimiz ve çok çalıştığımız golü yedik. Ortayı yaptırmamamız gerekiyordu. İçerdeki eşleşmede sorun yaşadık. Sahada rakip bugün biraz daha uzundu. Stoperler ve sağ bekte görev alan stoperi de oyundaydı. Oyunun ilk yarısında senaryo istediğimiz gibi oldu. Rakibin savunma ile orta alan arasında da boşluklar verdiğini analiz etmiştik. Ne kadar oraya sarkabilirsek atak ile olumlu sonuç çıkarabileceğimizi biliyorduk. Alex, Rashid, Batshuayi ile pozisyonlarımız vardı. Hücumda çok yüksek ortalar yapılmamasını istemiştim. Nitekim böyle bir ortada 2'nci golü bulduk. Oyunun ilk yarısında maçın dengeli olmasını sağlayan Necip ve Atiba'nın merkezde varlığıydı. Merkezden Faycal ila yapacakları etkinliği engellediler. Batshuayi de hareketli olarak arkadaşlarına alanlar açtı. İlk yarı bittiğinde özellikle kenar ortalarla ilgili uyarılar yaptık. 45-60 arası hemen hemen hücumla ilgili hiçbir şey yapamadık. Baskı yedik. Topa sahip olup önde baskı yapabilirdik. Oyuncu değişikliği bize iyi geldi. Güven ön tarafta rakibe tehdit oluştursun istedik. Pozisyonlar bulmaya başladık. Penaltı ile skor 3-1 oldu. Golden sonra da pozisyonlar bulmaya devam ettik. Hiç bir zaman skoru korumaya çalışmadık. 3-1'den sonra bulduğumuz pozisyonlar skoru korumaya çalışmadığımızın göstergesi. Maçın böyle biteceğini düşünürken yediğimiz penaltı golü oldu. Rakibin ikinci yarıdaki en net pozisyonunda ise Ersin iyi bir kurtarış yaptı. Bugün takım bütünlüğü bizi mutlu etti. Birkaç oyuncumuz sakat olmasına, yeni sakatlıktan çıkmalarına rağmen iyi mücadele etti. Bütün arkadaşlarımızı galibiyetten dolayı kutluyoruz."

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