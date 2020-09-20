Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Oğuzhan Özyakup, dün forma giyemedi. Genç orta sahanın yerine Murat Şahin, Dorukhan Toköz"e forma verdi. Dorukhan ön liberoda Atiba'nın partneri oldu.

Hamleler yetmedi

Siyah-beyazlılar'da diğer mevkilerde ise değişiklik yapılmadı. Kalede Ersin, sağ bek Necip, stoperler Vida ile Welinton, orta sahada Hasic, Mensah, Boyd ve ileride de Larin geçen hafta olduğu gibi Antalya önünde de Murat Şahin'in ilk 11 için tercih ettiği isimler oldu. Hasic, Dorukhan ve golü atan Larin'i ikinci yarıda oyundan alan Murat Şahin'in Lens, Ljajic ve Umut Nayir hamleleri galibiyet için yeterli olmadı.







