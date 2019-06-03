Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı kimdir?

Beiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı kimdir? Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdi. Medipol Başakşehir'de uzun yıllar görev yapan ve A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi yapan Abdullah Avcı kimdir? Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Başakşehir'de geçirdiği yılların ardından Beşiktaş'a transfer olan teknik direktör Abdullah Avcı'yı yakından tanıyalım.

Abdullah Mucip Avcı 31 Temmuz 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Futbola Vefa altyapısından başlayan Avcı, ilk profesyonel sözleşmesini 1984 yılında Karagümrükle yaptı.

BEşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyerine, uzun süre futbol oynadığı İstanbulspor'da 1999-2000 sezonunda Ziya Doğan'ın antrenörlerinden biri olarak başladı. Abdullah Avcı, 2004-05 sezonunda Galatasaray Paf takımında teknik direktör olarak görev almaya başladı. Ardından Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın başına geçti ve 2005'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye U17 Takımı ile şampiyonluk yaşadı.

2006 yılında İstanbul Başakşehir'de teknik direktörlüğe başlayan Avcı, 2006-2007 sezonunda 1. Lig'i 2. sırada bitirip, Başakşehir'i Süper Lig'de çıkarmayı başardı. Başakşehir'de geçirdiği başarılı yılların ardından 17 Kasım 2011'de Guug Hiddink'in görevinden ayrılmasından sonra Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörülüğüne getirildi.

İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın futbolculuk yıllarından günümüze kadar uzanan kariyeriyle ilgili detaylar...