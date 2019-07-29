Beşiktaş teklifini yaptı! Stopere Bruno Martins Indi

Transferde önceliğini savunma hattını veren Beşiktaş’ın kurmayları, büyük bir titizlikle teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteklerini yerine getirmeye çalışıyor. Stoperde Roco ve Mirin’in takımdan ayrılması gündeme gelirken, savunmanın göbeğinde Vida’nın partneri olarak gündeme Bruno Martins İndi ile Karol Mets gelmişti. Avcı’nın talimatı doğrultusunda İsveç’in AIK takımında oynayan Mets’in geri plana atıldığı ve önceliğin. İngiltere’de Premier Lig’in bir altı olan Championship’te mücadele eden Stoke City’de forma giyen 27 yaşındaki İndi olduğu belirtildi.

Bu hafta netleşir

İşte bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar’ın, Hollandalı stoperi takıma kazandırmak adına tüm imkanlarını seferber ettiği ifade edildi. Stoke ile sözleşmesi 2022’de bitecek olan tecrübeli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak almak için 1.5 milyon Euro teklif eden Kartal, 2 milyon Euro isteyen İngilizler’i ikna etmek adına pazarlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu hafta içinde Hollandalı oyuncu ile ilgili net bir durumun oluşması bekleniyor.