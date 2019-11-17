Beşiktaş tek transfer yapacak! Hedefteki golcü Boakye

Milli arada hem takımın son durumu hem de transfer dönemi için teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelen Beşiktaş Yönetimi, bütçe olarak şu an sadece bir forvet transferinin yapılabileceğini söyledi.

Devre arasında yolcular var

Yönetime gelir gelmez kendi ceplerinden verilen paralarla oyuncu ve personel ödemelerini yapan Beşiktaş Yönetimi, acil durum nedeniyle bir yerli veya yabancı bir forveti renklerine katacak. Onun dışında mevkilere, mali zorunluluklar nedeniyle transfer yapmayı düşünmeyen siyah - beyazlı kulüp, tam aksine teklif almaları halinde bazı oyuncularla yollarını bile ayırmayı planlıyor.

Forvet dışındaki bölgelere ancak bazı oyuncuların satılması halinde transfer yapabileceklerini Avcı’ya ileten yönetimin, devre arasında maaş baremini daha da aşağıya çekmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Maaşı yüksek oyuncularla ilk etapta oturarak indirim isteyecek olan siyah-beyazlılar, Feda dönemindeki mali politikasını yeniden devreye sokacak. Fazla transfer yaparak ödemeleri aksatmak istemeyen yönetim, bu durumu yüksek maaşlı futbolcularla da paylaşacak. Fedakârlık yapmaları durumunda ödeme takviminde istikrar yakalanacağını ve kaldırılan prim sisteminde de iyileştirme olacağını takıma aktaracak olan yönetim, oyuncularına “Transferlere harcayacağımız parayı sizin maaşlarınızı ödemekte değerlendireceğiz. Sizler de bizim için fedakârlık yapın” mesajını verecek.

Devre arası transfer döneminde hücum bölgesine takviye arayan Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Sırp basınında çıkan haberlerde, Kızılyıldız’da oynayan 26 yaşındaki forvet Richmond Boakye’nin siyah-beyazlı takımın gündeminde olduğu kaydedildi.

Ganalı golcünün, Kızılyıldız’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e karşı oynadığı maçlarda takip edildiği aktarıldı.

Scout ekibinden yakın takip

Hatta Beşiktaş’ın scout ekibinin oyuncu için statta hazır bulunduğu ifade edildi.

Tam not

Devre arasında önemli bir hamlenin olacağı ve Beşiktaş’ın, Richmond Boakye için hazırlanan ilk etap raporlarında tam not verdiği bildirildi.

(Milliyet)