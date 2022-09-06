Sezona harika başlayan, Süper Lig 'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Siyah-Beyazlılar'da stoper çalışmaları hız kazandı. Kara Kartal aradığı stoperi yurt içinde buldu. Beşiktaş , Adana Demirspor'un genç yıldızı Tayyip Talha Sanuç için harekete geçti.

Belçika kulüpleriyle adı anılıyordu

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu için Mavi Şimşekler'le görüşmelere başladı. Tayyip Talha Sanuç, geçen sezonun sona ermesiyle Avrupa ekiplerinden de teklif almış hatta Belçika kulüpleriyle ciddi şekilde ismi anılmıştı.

245 bin Euro'ya transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> transfer oldu

Karabükspor altyapısından yetişen başarılı oyuncu 2018'de 245 bin Euro'luk bedelle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Tayyip geçen sezon da Adana ekibinde 29 maça çıkmış, 1 gol, 2 asistle oynamıştı.







