Transferde şimdiye kadar Gedson Fernandes, Romain Saiss, Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Wout Weghorst’u renklerine bağlayan Beşiktaş , Aytemiz Alanyaspor ’da forma giyen başarılı sol kanat oyuncusu Tayfur Bingöl için girişimlerini sürdürüyor.

CEYHUN KAZANCI İSMİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Alanyaspor’la 2025’e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Tayfur konusunda görüşmelere devam ettiklerini açıklamıştı.

FASSNACHT'LA İPLER KOPMADI

Savunmaya yerli stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, İstanbulspor’da top koşturan Emrecan Uzunhan ve Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu için de çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncuların kulüpleriyle son detayları görüşen siyah-beyazlıların kısa süre içinde Emrecan ve Emirhan’ı kadroya katması bekleniyor. Kartal, Young Boys’ta top koşturan sol kanat oyuncusu Christian Fassnacht’la da ipleri koparmadı. İsviçreli oyuncunun maddi koşulların oluşması halinde transfer edileceği vurgulandı.

TAYFUR'A KARŞILIK SERDAR SAATÇI

Kartal’da son olarak Serdar Saatçı-Tayfur takasının gündeme geldiği ortaya çıktı. Viktoria Plzen maçından sonra kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki Serdar’ın Tayfur’a karşılık Alanyaspor’a teklif edilmesinin planladığı belirlendi. Siyah-beyazlılar daha önce Tayfur’la maddi konularda el sıkışmıştı. Serdar ve Alanyaspor’un takas formülünü kabul etmesi halinde transferin önünde bir engel kalmayacağı ifade edildi. (Skorer)