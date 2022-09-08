Beşiktaş Yönetimi, Siyah-Beyazlı formayı giymek için büyük fedakârlık yapan Alanyaspor ’un tecrübeli bek oyuncusu Tayfur Bingöl’ü kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralayan Kartal, Akdeniz ekibine 5 milyon TL ödeyecek.

Transfer döneminin başından beri ismi Kara Kartal’ın gündeminde yer alan Tayfur Bingöl’de beklenen son yaşandı. Alanyaspor’la sözleşme uzatırken, ‘En büyük hayalim, Beşiktaş forması giymek’ diyen 29 yaşındaki futbolcu için Akdeniz ekibiyle uzun süredir temaslarda bulunan yönetim, finalde istediğini aldı. Tayfur için kapıyı 2 milyon Euro’dan açan ve bir süre bu miktarda ısrarcı olan Alanya, oyuncunun Siyah-Beyazlı formayı giyebilmek için bütün fedakârlıklarda bulunması, yaklaşık 10 kez ayrılık için izin istemesi ve alacaklarını bırakmayı önermesi sonrasında Antalya temsilcisi de geri adım attı.

Montero’yla başladı; 5 milyona bitti

Francisco Montero’yu kiralık olarak gönderip bu transferi tamamlamayı planlayan idareciler, İspanyol stoperin Alanya’ya gitmek istememesi sonrasında yeni bir formül üretip 5 milyon TL karşılığında Tayfur’u kiraladı. Sağ bek, sol bek ve orta sahanın sol ve sağ hatlarında forma giyen başarılı oyuncunun hayalleri gerçek oldu. Tayfur’un, bugün sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından 1 yıllık resmi imzayı atması ve pazartesi günkü Başakşehir maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

İstanbul'a geldi

Anlaşmanın sağlanmasının ardından başarılı futbolcu dün geç saatlerde İstanbul'a geldi.