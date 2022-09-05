Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Tayfur Bingöl transferinde mutlu sona çok yakın... Daha evvel tecrübeli oyuncunun bonservisi için Alanyaspor 'la çok sıkı pazarlıklar yapan ancak bir türlü orta yolu bulamayan Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun transfere çok sıcak bakmasını koz olarak kullanmak istemişti. Bu doğrultuda deneyimli oyuncu birçok kez Akdeniz ekibinin yönetimine, Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söylemiş ve pazarlıklarda kolaylık istemişti.





Stoper arıyorlardı

Tüm her şeye rağmen iki kulüp anlaşamazken, Kara Kartal bu kez formül değiştirdi. A Spor'un bilgisine göre; stoper arayan Turuncu-Yeşilliler'e Francisco Montero kiralık olarak verilecek ve karşılığında Tayfur Bingöl kiralanacak. İki takımın da bu teklif üzerinden anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Hayali; Beşiktaş forması giymek

Hatırlanacağı üzere Tayfur Bingöl, Alanyaspor'la sözleşme imzalarken dahi hayalinin bir gün Beşiktaş forması giymek olduğunu söylemişti. Açıkça o dönem Siyah-Beyazlılar'a mesaj gönderip, hedefini ortaya koyan başarılı futbolcunun dileğinin artık gerçekleşmesi bekleniyor. Bek ve kanatlarda görev yapabilen Tayfur'u alternatif konusunda elini rahatlatacağı için Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de kadrosunda görmeyi çok istiyor.