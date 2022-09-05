Beşiktaş, Tayfur Bingöl konusunda Alanyaspor'u ikna etti! Francisco Montero detayı...
Uzun süredir Tayfur Bingöl için Akdeniz ekibiyle pazarlık halinde olan Siyah-Beyazlılar artık transferi bitirmek üzere... Beşiktaş, Francisco Montero ile Tayfur'un birer yıllık kiralık takası konusunda Alanyaspor'la anlaşmaya vardı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Tayfur Bingöl transferinde mutlu sona çok yakın... Daha evvel tecrübeli oyuncunun bonservisi için Alanyaspor 'la çok sıkı pazarlıklar yapan ancak bir türlü orta yolu bulamayan Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun transfere çok sıcak bakmasını koz olarak kullanmak istemişti. Bu doğrultuda deneyimli oyuncu birçok kez Akdeniz ekibinin yönetimine, Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söylemiş ve pazarlıklarda kolaylık istemişti.
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Stoper arıyorlardı
Tüm her şeye rağmen iki kulüp anlaşamazken, Kara Kartal bu kez formül değiştirdi. A Spor'un bilgisine göre; stoper arayan Turuncu-Yeşilliler'e Francisco Montero kiralık olarak verilecek ve karşılığında Tayfur Bingöl kiralanacak. İki takımın da bu teklif üzerinden anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.
Hayali; Beşiktaş forması giymek
Hatırlanacağı üzere Tayfur Bingöl, Alanyaspor'la sözleşme imzalarken dahi hayalinin bir gün Beşiktaş forması giymek olduğunu söylemişti. Açıkça o dönem Siyah-Beyazlılar'a mesaj gönderip, hedefini ortaya koyan başarılı futbolcunun dileğinin artık gerçekleşmesi bekleniyor. Bek ve kanatlarda görev yapabilen Tayfur'u alternatif konusunda elini rahatlatacağı için Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de kadrosunda görmeyi çok istiyor.