Beşiktaş ’ın transfer hedefleri arasında yer almayı sürdüren Tayfur Bingöl, Alanyaspor Yönetimi’nin ardından teknik direktör Francesco Farioli’yle de görüşüp takımdan ayrılmak istediğini iletti. 29 yaşındaki bek için ilk etapta 2 milyon Euro’da ısrarcı olan ancak oyuncunun yoğun ayrılık talebi sonrasında transferin oyuncu takasıyla gerçekleşmesine onay veren Akdeniz ekibi, SiyahBeyazlılar’la pazarlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş, bu transferi Montero’yu sezon sonuna kadar Alanyaspor’a bedelsiz kiralayıp ve üstüne oyuncunun maaşının da tamamını karşılayarak gerçekleştirmek istiyor. Alanya Yönetimi’nin de bu öneriye olumlu baktığı ve transferin yeni haftada resmileşmesinin beklendiği ifade edildi.







