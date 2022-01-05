Beşiktaş tarihinde ilk kez 3 kupa kazandı!

Geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş , Süper Kupa'da da zaferi yaşadı. Geçen sene oynanması gereken fakat bu sezon düzenlenen Süper Kupa finalinde Antalyaspor'la karşılaşan Siyah-Beyazlılar penaltı atışlarında galip geldi.

Akdeniz ekibini 5-3'le deviren Kara Kartal kupaya uzanırken, 2020-21 sezonunu 3 kupayla tamamladı. Bir sezonda Türkiye'de alınabilecek tüm kupaları alan Beşiktaş tarihinde ilk kez böyle bir başarıya imza attı.

Unutulmaz sezonu geride bırakan Beşiktaş'ta, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı Sergen Yalçın kaldırırken, Süper Kupa'yı da Sergen hocayla yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Önder Karaveli aldı.



