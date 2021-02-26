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Beşiktaş taraftarlarından takıma coşkulu karşılama

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta taraftarlar, stadyum önüne takımı coşkulu şekilde karşıladı.

26 Şubat 2021, Cuma 17:59 Son Güncelleme:
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Beşiktaş taraftarlarından takıma coşkulu karşılama

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, ligin 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma öncesinde bine yakın siyah-beyazlı taraftar, Vodafone Park Stadyumu'nun önüne gelerek takımlarına destek oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan destek çağrısı sonrasında stadyum önünde bulaşan siyah-beyazlı taraftarlar, marşlar ve meşaleler eşliğinde takımlarını karşıladı. 

Beşiktaşlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın ve takımları lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu. 

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

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