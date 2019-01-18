Beşiktaş taraftarlarından Burak Yılmaz tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor'un konuğu oldu. Karşılaşmada Beşiktaş'ın yeni transferleri Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ilk 11'de yer aldı.

Beşiktaşlı bir grup taraftar Burak Yılmaz için 'Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz' diye bağırırken diğer taraftarlar ise tepki gösterdi.

Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar tüm futbolcuları tribüne çağırırken sadece Burak Yılmaz'ı çağırmadılar.

Saycan Sayım