Beşiktaş taraftarlarından 'Bırakmam Seni' kampanyasına büyük destek

Berşiktaşlı yöneticiler, ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına destek verenlerin sayısının 280 bini bulduğunu ve kulübün kasasına şu ana kadar 10 milyon TL’ye yakın bir para girdiğini söyledi.

27 Haziran 2020, Cumartesi 11:54 Son Güncelleme:
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Beşiktaş taraftarlarından 'Bırakmam Seni' kampanyasına büyük destek

Ekonomik darboğazdan kurtulmak için "Bırakmam Seni" kampanyasını uygulamaya geçiren Beşiktaş yönetimi şu ana dek gidişattan memnun. Siyah-beyazlı yetkililer kampanyaya destek verenlerin sayısının 280 bine kadar geldiğini ve planlananla hayata geçenin beklentileri karşıladığını belirtti. 

Kulübün kampanya sürecinde çeşitli pazarlama faaliyetleri sonrası 10 milyon TL'ye yakın bir meblağı kasasına koyduğu ifade edildi. Ayrıca siyah-beyazlılar dün akşam 19.00 ila 23.00 arasında en fazla destekte bulunan ilk 11 taraftara, takımın Konyaspor maçında giydiği formaları hediye edeceğini açıkladı.

Sabah


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