Beşiktaş taraftarının Ozan Tufan tepkisi! Şenol Güneş de konuştu

Beşiktaş , Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında kalmak adına üst üste kritik maçlar oynayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor.

Transferde gündem Ozan Tufan

Kağıt üzerinde fazla gözükse de orta sahada şutör bir isim eksikliği yaşayan Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş’in talebi sonrasında 1 numaralı hedef, Hull City’den Ozan Tufan oldu.





Kadrosuna katmak için İngiliz ekibinin Türk yetkilileriyle yoğun bir görüşme trafiğinde bulunan Siyah-Beyazlılar, transferi yakın dönem içinde bitirmeyi amaçlıyor.

Pazarlıklarda mutlu son yakın

Ozan için 3 milyon Euro talep eden Ada ekibini yoğun pazarlıkların ardından miktarı 2 milyon Euro seviyesine indirmeyi başaran idareciler, transfere yakın süreçte nokta koymayı amaçlıyor.

Ödeme planı ve satın alma şartları konusunda temaslar devam ederken anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitmesi bekleniyor.

‘Paramız da var gücümüz de’

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ozan Tufan’ın da gündemde olduğu dönemde transfer çalışmalarıyla ilgili olarak FANATİK’e önceki gün, “Transferlerle ilgili olarak teknik direktörümüz Şenol Güneş, takviye istiyor. Takımımıza 4-5 güç katacak transfer yapmayı planlıyoruz. Hocamız ne istiyorsa hepsini yapacağız. Bunun için paramız da var, gücümüz de. Taraftarımız merak etmesin, bu konuda rahat olsunlar. 4 yılda bir şampiyonluk ortalaması yakaladık. Kupalar aldık. Bakın bakalım, en büyük rakiplerimizden Fenerbahçe kaç senedir şampiyonluk göremedi” ifadelerini kullanmıştı.

Taraftardan Ozan Tufan tepkisi

Beşiktaş, Ozan Tufan transferi için girişimlerini sürdürse de taraftar, bu hamleye çok sıcak bakmıyor. Kasımpaşa maçı öncesi Siyah-Beyazlı takımın taraftarları, Ozan Tufan transferini istemediklerine yönelik tezahüratlarda bulundular. Yapılan tezahüratlarda direkt olarak, "Ozan Tufan’ı istemiyoruz" ifadesi kullanıldı.

'İyi bir çıkış yaptı'

Basın toplantısında, 'Burak Yılmaz için de tepki vardı. Kefil olmuştunuz kendisine. Şimdi Ozan Tufan gündemde deniyor, ona da tepki var. Ozan'a da kefil olur musunuz?' sorusu soruldu. Başarılı çalıştırıcı, "Hiçbir oyuncuya kefil olmak doğru değil. Daha önce alınırken taraftardan çekinerek alınmadı. Burak, gayet iyi işler yaptı. Onun hikayesini siz yazın. Burak, Beşiktaşlı zaten. Çok saygı duyduğum bir oyuncu. İşini iyi yaptı. Ozan Tufan iyi bir çıkış yaptı, daha sonra bir dalgalanma yaşadı. Şimdi İngiltere'de oynuyor. Bir yorum yaparsam havada kalır" dedi.

'Ozan Tufan'ı beğeniyorum'

Transfer istediğini söyleyen Şenol Güneş, "Ozan Tufan'la görüşmem olmadı. Ozan Tufan'ı beğeniyorum. Teknik olarak olumlu tarafı var. Türk oyuncu olarak avantajı var. Ekonomik avantajı nedir bilmiyorum. Mevki olarak defansta oyuncu düşünüyorum. Bir numara istediğim bu. Mümkünse daha düşük yaşta oyuncular almayı düşünüyoruz. Transferlerin hepsi konuşmaya muhtaç. Kimsenin garantisini görmüyorum. Şimdilik kaleci alacak gibi durmuyoruz" yorumunu yaptı.



