Beşiktaş taraftarının beklediğine değdi!

Yeni sezona Beşiktaş’ın başında başlayan teknik direktör Abdullah Avcı’nın Siyah-Beyazlılar’daki macerası, istediği gibi geçmemişti. Tecrübeli çalıştırıcının yönetimindeki Kara Kartal, lig ve Avrupa’da uzun süre istediği sonuçları almakta zorlanmıştı. Özellikle ligde peş peşe alınan başarısız skorlar sebebiyle zor durumda kalan Avcı, takımın 6. hafta sonunda 5 puanla düşme potasına gerilemesi sonrasında kulüpten gönderilme aşamasına gelmişti. O süreçte yaptığı açıklamada camiayı sükunete davet eden tecrübeli teknik adam, taraftardan zaman istemiş ve kısa sürede takımın yükselişe geçeceğini söylemişti.

Başarılı çalıştırıcı, dediğini yaptı... Ligde son 7 haftada yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini Bratislava karşısında aldı... Beşiktaş, önceki akşam Türkiye Kupası’nda da Anagold 24Erzincanspor’u 3-0 yenip yakaladığı çıkışı 3 kulvara çıkardı!

Avcı’yı onore ettiler

Ligde 5’i peş peşe olmak üzere 7 haftada 6 galibiyeti bulunan Siyah- Beyazlılar, 13. hafta sonunda lider Sivasspor’un sadece 3 puan gerisinde bulunuyor... 56 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki takımda, 24Erzincanspor karşısında alınan galibiyetin ardından moraller tavan yaptı. Ligde yarın akşam Kasımpaşa’ya konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu mücadeleyi de kayıpsız geçip zirve yarışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Oynanan pozitif futbol sebebiyle mutlu olan Beşiktaşlı futbolseverler de Kara Kartal’ın yarın üst üste 6. lig galibiyetini almasını bekliyor. 4-1’lik Kayserispor zaferinin ardından Abdullah Avcı’yı tribünlere çağıran ve aradaki buzları eriten Siyah-Beyazlılar, deneyimli hocanın yönetiminde bir engeli daha aşacaklarına inanıyor.