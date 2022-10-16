Beşiktaş taraftarından Valerien Ismael için istifa çağrısı!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş , sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonunda teknik direktör Valerien Ismael'e tepki vardı. Beşiktaş taraftarı, maç sonunda tezahüratlar ile Fransız hocayı istifaya davet etti.





Son 5 haftada 1 galibiyet

Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, sonrasında bir düşüş periyoduna girdi. Siyah-Beyazlılar, son 5 haftada sadece 1 galibiyet alabildi. İç sahadaki galibiyet hasreti de 3 maça çıktı. Son 5 haftalık süreçte sadece Giresunspor deplasmanında 1-0'lık galibiyet dikkat çekmekte.

İç sahada üst üste büyük maçlar

Beşiktaş, iç sahada hedef niteliğinde 3 karşılaşmayı üst üste oynadı. Siyah-Beyazlılar, sırasıyla Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u konuk etti. Bu 3 karşılaşmada da kazanma başarısı gösterilemezken Başakşehir'e kaybedilip Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de berabere kalındı.

Maç içinde değişiklik çağrısı

Beşiktaş taraftarı, 2-1 geride olunan bölümde teknik direktör Valerien Ismael'i değişiklik yapmaya davet ettiler. İkinci yarının ilk bölümünde skorda geride olunmasına rağmen değişiklik yapılmaması taraftarın tepkisini çekti. Beşiktaş, sadece ilk yarının sonunda sakatlık nedeniyle Rachid Ghezzal - Nathan Redmond değişikliğini yapmıştı. Valerien Ismael, 67. dakikada oyuncu değişikliğine gitti ve bu değişikliğin sonrasında 70. dakikada oyuna giren isimlerden Cenk Tosun, beraberlik golünü kaydetti.





Maç sonunda 'istifa' tezahüratı

Karşılaşmanın son bölümü ve tamamlanmasının ardından Beşiktaş tribünleri, Valerien Ismael'i istifaya davet etti. Siyah-Beyazlı taraftarlar, 'Valerien Ismael istifa' tezahüratları yaptılar.