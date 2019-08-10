Beşiktaş taraftarından şok tepki: Orhan Ak bize silah çeksene
Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlar, Abdullah Avcı’nın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak’a protestosunu sürdürdü ve "Orhan Ak bize silah çeksene" şeklinde tezahürat yaptı.
Beşiktaş yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile oynadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve yaklaşık 2 bin taraftarın seyrettiği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı’nın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak’a protestosunu sürdürdü.
Avusturya kampında Beşiktaşlı taraftarların protestosuyla karşılaşan Orhan Ak için siyah-beyazlı taraftarlar, "Orhan Ak bize silah çeksene" şeklinde tezahürat yaptı.
Taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman’ı da protesto etti.
AA
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