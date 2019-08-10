Beşiktaş taraftarından şok tepki: Orhan Ak bize silah çeksene

Beşiktaş yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile oynadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve yaklaşık 2 bin taraftarın seyrettiği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı’nın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak’a protestosunu sürdürdü.

Avusturya kampında Beşiktaşlı taraftarların protestosuyla karşılaşan Orhan Ak için siyah-beyazlı taraftarlar, "Orhan Ak bize silah çeksene" şeklinde tezahürat yaptı.

Taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman’ı da protesto etti.

AA

Haberin fotoğrafları için tıklayın Beşiktaş - Panathinaikos maçında gençler göz doldurdu!