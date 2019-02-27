Siyah-Beyazlılar, Slaven Bilic’le yollarını ayırmalarının ardından 2015-16 sezonundan itibaren takımın başına Şenol Güneş’i getirmişti. Beşiktaş’taki ilk 2 sezonunda oldukça başarılı işlere imza atan ve Spor Toto Süper Lig’de peş peşe iki şampiyonluk yaşayan Güneş, camianın göz bebeği haline gelmişti. Özellikle Vodafone Park’ta oynanan her maçın ardından sonuç ne olursa olsun taraftarların büyük sevgi gösterip tribüne çağırdığı, adına tezahüratların söylendiği tecrübeli çalıştırıcı, kupasız geçen 2017-18 sezonunun ardından bu dönem de düşüşün sürmesi sonrasında hedef adam haline geldi.

Sabırlar taştı...

Son olarak önceki akşam Vodafone Park’ta oynanan Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını 3-0 önde kapatan Siyah-Beyazlılar’ın, oyunun ikinci bölümünde peş peşe kalesinde gördüğü gollerin ardından sahadan 3-3’lük sonuçla ayrılması sonrasında taraftarın da sabrı taştı. Sezon sonundan itibaren A Milli Takım’ın başına geçmesi beklenen deneyimli çalıştırıcının bu durumunun Beşiktaş’a olumsuz yansıdığını düşünen taraftarlar, karşılaşma sonunda tribünlerden hem oyunculara hem de Güneş’e tepki gösterdi. Deneyimli teknik adama tepki, karşılaşma sonunda da sürdü.

Vodafone Park’taki basın toplantısında sorulan, ‘İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?’ sorusunu yanıtsız bırakan Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri’nden arabasıyla çıkarken bir grup Beşiktaşlı taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Her fırsatta Beşiktaşlı futbolseverlerle arasındaki bağdan övgüyle bahseden Güneş, ilk kez böyle bir durumun içinde kaldı. Taraftarlar, Güneş’e, “Fenerbahçe’den korkulmaz” derken, deneyimli çalıştırıcı, “Burası benim evim, senin evinde sana tepki gösterseler sen ne yaparsın?” karşılığını verdi. Bu olay, Şenol Güneş’le taraftarın arasındaki bağın koptuğunu gösterdi.