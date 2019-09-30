Beşiktaş taraftarından protesto

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. İstediği oyunu skora yansıtamayan Bordo Mavili ekip çalkantılı günler geçirirken yeniden taraftarları ile barışmak için bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyordu. Ünal Karaman'ın taktiği tuttu ve Fırtına güçlü rakibi Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Beşiktaş'ta ise kötü gidişat devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Kartal, bu sezon sadece tek galibiyeti bulunuyor.

Mücadelenin ardından sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar yoğun tepki göstermişlerdi. Maçın ardından Beşiktaş kafilesi Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Futbolcular havalimanından araçlarıyla çıkış yaptı. Yaklaşık 50 kadar Beşiktaş taraftarı ise, yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Çoğu futbolcu takım otobüsüne binmek yerine özel araçları ile alandan ayrıldı.

Taraftarlar ayrıca 'Sergen Yalçın' lehine de tezahüratlarda bulundu.