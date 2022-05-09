Beşiktaş taraftarından muhteşem destek!

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının biletlerini günler öncesinden bitiren Siyah-Beyazlı taraftarlar stada adeta akın etti. Misafir kulübe ayrılan bölümdeki biletleri de saniyeler içinde bitiren Beşiktaşlı futbolseverler, 38 bin 358 biletli taraftar toplamda ise 42 bin kişiyle takımlarına destek verdi, kapalı alt ve üst tribünde derbiye özel koreografi şov gerçekleştirildi. Siyah-Beyazlı taraftarların koreografisinde, "Nasıl sevdik seni sor geçen yıllara ve Forza Beşiktaş" ifadeleri yer aldı.

Hırs golü getirdi

Takımlarını 90 dakika boyunca destekleyen Kara Kartallar, yenilen golün ardından takımının itici gücü oldu, şok hemen atlatıldı. Taraftarların bir an olsun tezahüratlarını esirgememesi, Siyah- Beyazlı futbolcuları da hırslandırdı ve gol geldi. Berabere biten mücadelenin sonunda da takımlarını tribünlere çağıran taraftarlar, takımına moral verdi.