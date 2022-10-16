Beşiktaş , Süper Lig 'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor 'u konuk ediyor. Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlarken Beşiktaş'ın etkisiz isimlerinden Dele Alli'nin performansı da taraftarlardan tepki görmesine neden oldu.

Ismael'e değişiklik çağrısı

Karşılaşmada 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğü varken Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, ilk yarının sonundaki zorunlu Rachid Ghezzal - Nathan Redmond değişikliği dışında bir değişikliğe gitmemişti. İkinci yarının ilk bölümünde de skorun aynı şekilde gitmesi sonrası Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael'e değişiklik çağrılarını tezahürat ile ilettiler.

67'de gerçekleşti

Valerien Ismael, değişiklik ile oyuna müdahalesini 67. dakikada gerçekleştirdi. Dele Alli ve Salih Uçan'ın kenara geldiği Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Gedson Fernandes oyuna dahil oldular.

Dele Alli'ye tepki

Beşiktaş'ta 67 dakikalık bölümde etkili bir performans ortaya koyamayan Dele Alli, kenara gelirken tribünlerden tepki gördü. Siyah-Beyazlı taraftarlar, İngiliz oyuncunun kenara gelişine ıslıklar ile eşlik ettiler. Yedek kulübesine gelen Dele Alli'nin keyifsiz görüntüsü dikkat çekti.

Beklentileri karşılayamadı

Trabzonspor maçına kadar Beşiktaş forması altında çıktığı 4 maça da ilk 11'de başlayan Dele Alli, sadece Ankaragücü deplasmanında attığı gol ile skor katkısı verebildi. Trabzonspor karşısında da sahada etkisiz bir görüntü sergileyen İngiliz oyuncu, 67. dakikada kenara gelmek durumunda kaldı.

Değişiklik gol getirdi

Beşiktaş'ta 67'de Dele Alli yerini Cenk Tosun'a bırakmıştı. Bu değişiklik sonrası Beşiktaş, 70. dakikada golü buldu. Golü atan isim de Dele Alli ile değişen Cenk Tosun oldu. Wout Weghorst'un direkten dönen kafa vuruşu sonrası Cenk Tosun, topu ağlara göndermeyi başardı.