Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık: Yağmurda ıslanmayı özledim

Kızılören ilçesinde yaşayan Zafer Altınışık, 2009'da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Antalya'ya giderken doğum günü olan 30 Ağustos'ta otomobilinin takla atması sonrası boyun kemiği kırıldı. Boynu altından felç olan Zafer Altınışık, o günden bu yana mezarlığın yanındaki tek katlı evde, annesi Hatice Altınışık ve down sendromlu teyzesi ile birlikte yaşıyor.

Beşiktaş taraftarı olan Zafer Altınışık, 13 yıldır mahkum olduğu yatağından takımının maçlarını ya da penceresinde evinin yanındaki mezarlığı izleyerek zaman geçiriyor. Yatağında Beşiktaş logolu battaniyesi, yanında takımının atkısı bulunan Altınışık, Beşiktaş yöneticilerine ve Çarşı Grubu'na kendisine umut olmaları için ulaşmaya çalıştığını, bir türlü başaramadığını aktardı.

'5 YAŞINDAN BERİ BEŞİKTAŞLIYIM'

13 yıldır down sendromlu teyzesi ile kendisine annesinin baktığını anlatan Zafer Altınışık, şunları söyledi:

"Dört duvar arasında yaşamak gerçekten zor. Vakit geçirmek için çok fazla şansın yok. 5 yaşından beri Beşiktaşlıyım. Artık antrenmanlarını dahi seyrediyorum çünkü başka sansın yok. Aslında benim akülü arabam var ama dışarı çıkamıyorum. Çünkü dışarı çıkmak için 3 ya da 4 kişiye ihtiyaç var. Çıksam, eve girmek için de öyle. Doktora gittiğim zaman bana sürekli fizik tedavi görmem gerektiğini söylüyor. 'Fizik tedavi almazsan sadece eklemlerin kireçlenme ile kalmaz bir gün gelir beynine pıhtı atar' diyor. Ama yapacak bir şey yok, imkan yok" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ'A SESİMİ DUYURMAK İSTEDİM'

Beşiktaş'ı aile gibi gördüğünü dile getiren Altınışık, "Zor zamanımda Beşiktaş'a sesimi duyurmak istedim. Sosyal paylaşım sitesinden Çarşı Grubu'na yazdım. Kulübe yazdım. Umut olsun istedim. Bir tutunacak dal olsun istedim. Yalnız olduğumu hissetmemek istedim" dedi. Altınışık, evin mezarlığın yanında olması nedeniyle pencereden mezarlıktan başka yer görmediğini anlattı.

'YAĞMURDA ISLANMAYI ÖZLÜYORUM'

Sağlıklıyken yaptığı her şeyi özlediğini ifade eden Zafer Altınışık, "Yağmurda ıslanmayı özlüyorsun. Yıldızlara bakmayı özlüyorsun. Eskiden bizim burada bir tepe var. Yaz günü o tepeye çıkarak dolunayı izlerdik. Onu özlüyorsun. Ama bu durumda bir beklentin olmuyor hayattan" diye konuştu.

Ahmet DAĞLI / KIZILÖREN (Afyonkarahisar), (DHA)