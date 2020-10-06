Beşiktaş taraftarı, yönetimi istifaya davet etti

Siyah-Beyazlılar’da birçok ismin gündeme gelmesine rağmen forvet olarak sadece Vincent Aboubakar’ın alınması, Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı. Futbolseverler, transfer döneminin resmen bitmesinin ardından yönetimi istifaya davet etti. Beşiktaş’a gönül veren birçok taraftarın sosyal medyadaki tepkisi uzun süre devam etti.