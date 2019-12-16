Beşiktaş taraftarı tribünlere döndü ama yıkıldı

Beşiktaşlı futbolseverler, ligin ilk haftalarında alınan kötü sonuçlar ve Avrupa’da yaşanan hezimet nedeniyle son haftalarda karşılaşmalara büyük ilgi göstermiyordu.

Kara Kartal’ın ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalaması sonrasında taraftarlar da tekrardan tribünlere döndü. İyi bir çıkış yakalayan ve şampiyonluğun en önemli adaylarından biri haline gelen Beşiktaş’ı, Malatya karşısında yaklaşık 35 bin taraftar tribünlerden destekledi.

Tezahüratlarla Kartal’a itici güç olmaya çalışan Siyah-Beyazlılar, Malatya’yı da baskı altına almaya çalıştı ve 12. adam görevini layıkıyla yerine getirdi. Ancak son anlarda gelen goller sonrasında yıkıldılar.

Siyah- Beyazlı taraftarlar, Atiba için tribünde pankart açtı.