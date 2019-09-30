Abdullah Avcı önce, “Zaman değil, destek istiyorum” dedi. Ancak ne taraftarın beklediği futbol sergilendi, ne de istenen sonuçlar alındı. Avcı, geçtiğimiz hafta sahasında Başakşehir ile 1-1 kaldıktan sonra yaptığı, “Çok paralar harcamış, oyun kalitesi tartışılan takımlarla aramızda 3 puan var” sözleriyle kendi taraftarının tepkisini çekti. Dün Trabzonspor karşısında gelen hezimet ise bardağı taşıran son damla oldu. Twitter’da maç oynadığı sırada açılan #abdullahavcıistifa etiketi kısa sürede Türkiye gündeminin üst sıralarına yükseldi. Taraftarlar, binlerce tweet atarak tecrübeli teknik adamı görevi bırakmaya davet etti.

’Ne radikal kararı!’

Abdullah Avcı, maçtan sonra yayıncı kuruluş muhabirinin, “Radikal karar alacak mısınız?” sorusuyla karşılaştı. Deneyimli çalıştırıcı, “Neyle ilgili radikal karar! 6 maç, evet hem Beşiktaş hem de benim için hiç yaşamadığımız bir süreç. Ancak çalışarak, taraftarın desteğiyle bu noktadan çıkacağız” yanıtını verdi.

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