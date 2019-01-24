Beşiktaş taraftarı, Burak Yılmaz'ı nasıl karşılayacak?

Erzurumspor maçıyla 12 yıl sonra Beşiktaş taraftarının önüne çıkacak olan Burak Yılmaz'a siyah-beyazlıların nasıl bir tepki göstereceği merak konusu...

24 Ocak 2019, Perşembe 07:32
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Beşiktaş taraftarı, Burak Yılmaz'ı nasıl karşılayacak?

Çarşı Grubu'nun ve tribün liderlerinin geçen hafta Ümraniye'de antrenmana alınarak takımla buluşturulması ve Şenol Güneş ile istişarede bulunmaları sonrasında Burak Yılmaz'a olumsuz bir tezahürat yapmayı düşünmediği ve sadece takımı destekleyici tezahüratlar yapma kararı aldıkları belirtildi.

Yönetim, şampiyonluk yarışının verildiği bir ortamda, oyunculara bireysel olarak verilecek tepkilerin ve tribünde yaşanacak bölünmelerin takıma çok büyük zarar vereceğini düşünüyor ve tüm taraftarı sadece Beşiktaş'ı desteklemeye çağırıyor.

(Milliyet)


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