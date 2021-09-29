Ajax- Beşiktaş mücadelesi öncesinde biletler günler öncesinden tükendi. Siyah- Beyazlı futbolseverler, 52 bin 500 kişilik Amsterdam Arena'da kendileri için ayrılan 2 bin 500 kişilik tribünlerin tamamını doldurdu. Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, tezahüratlara maçtan saatler önce başladı. Binlerce Siyah- Beyazlı seyirci, Amsterdam sokaklarını tezahüratlarla inletti. Kara Kartal'a gönül vermiş olan futbolseverler, takımlarına da 90 dakika boyunca tam destek verdi. Ayrıca Beşiktaşlı seyircilere ayrılan kapasite dışında stadın birçok tribününde Siyah-Beyazlı taraftarlar yerini aldı.

Alkış aldılar

Edinilen son bilgilere göre yaklaşık 5-6 bin dolaylarında seyircinin mücadeleyi yerinden takip ettiği bilgisine ulaşıldı. Beşiktaşlı futbolseverler, mücadele sonunda ise sahadan üzgün bir şekilde ayrıldı. Ancak her şeye rağmen Siyah- Beyazlılar'ın takımlarına 90 dakika boyunca vermiş olduğu destek alkış aldı.