Beşiktaş, taraftara açık antrenman yapacak!

Siyah-Beyazlı kulüp, cuma günü 18.15'te Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapılacağını açıkladı. Antrenmanın biletleri, bugün 16.00'da 1 TL'lik bedelle satışa sunulacak.
Beşiktaş 'tan yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig ’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15’te Vodafone Park’ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek.
Taraftarlarımıza açık olarak yapılacak antrenmanın biletleri, bugün saat 16.00’da 1 TL bedelle satışa sunulacak.
Bilet satışlarına ilişkin önemli detaylar aşağıdaki gibidir.
Bilet Alımı
- Yalnızca Vodafone Park Doğu Tribün’e taraftar alınacaktır.
- Taraftarlarımız biletlerini; passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.
- Bir kişi, (3) üç adet bilet satın alabilir.
- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.
Gazi-Engelli Tribünü Bilet Talebi
Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini; AD-SOYAD, TELEFON, TC KİMLİK NO, BAKANLIK ENGELLİ KART SERİ NO, ENGELLİLİK ORANI ve DOĞUM TARİHİ bilgilerini bilet@bjk.com.tr mail adresine göndererek yapabilecektir.
Gazi-Engelli Tribünü biletleri, kapasitesiyle sınırlı olduğundan bugün saat 16.00 itibarıyla yapılacak talepler, sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.
Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir.
* Gazi taraftarlarımızın “Engellilik Oranı” bölümüne Gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazmaları gerekmektedir.
** Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlarımız stadyuma alınmayacaktır.
NOT: 0-6 yaş arası çocuklar, stada ücretsiz giriş yapabilirler.