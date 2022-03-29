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Beşiktaş, taraftara açık antrenman yapacak!

Beşiktaş, cuma günü 18.15'te Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapılacağını açıkladı.

29 Mart 2022, Salı 14:52 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, taraftara açık antrenman yapacak!

Siyah-Beyazlı kulüp, cuma günü 18.15'te Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapılacağını açıkladı. Antrenmanın biletleri, bugün 16.00'da 1 TL'lik bedelle satışa sunulacak.

Beşiktaş 'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig ’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15’te Vodafone Park’ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek.

Taraftarlarımıza açık olarak yapılacak antrenmanın biletleri, bugün saat 16.00’da 1 TL bedelle satışa sunulacak.

Bilet satışlarına ilişkin önemli detaylar aşağıdaki gibidir.

Bilet Alımı

- Yalnızca Vodafone Park Doğu Tribün’e taraftar alınacaktır.

- Taraftarlarımız biletlerini; passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.

- Bir kişi, (3) üç adet bilet satın alabilir.

- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

Gazi-Engelli Tribünü Bilet Talebi

Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini; AD-SOYAD, TELEFON, TC KİMLİK NO, BAKANLIK ENGELLİ KART SERİ NO, ENGELLİLİK ORANI ve DOĞUM TARİHİ bilgilerini bilet@bjk.com.tr mail adresine göndererek yapabilecektir.

Gazi-Engelli Tribünü biletleri, kapasitesiyle sınırlı olduğundan bugün saat 16.00 itibarıyla yapılacak talepler, sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.

Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir.

* Gazi taraftarlarımızın “Engellilik Oranı” bölümüne Gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazmaları gerekmektedir.

** Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlarımız stadyuma alınmayacaktır.

NOT: 0-6 yaş arası çocuklar, stada ücretsiz giriş yapabilirler.

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