Beşiktaş tam kadro çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

07 Mart 2019, Perşembe 13:33
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Beşiktaş tam kadro çalıştı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman 1,5 saat sürdü.

Takım halindeki ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının yanı sıra dar alanda oyun ve kontrol idmanları yaptı. Yarım sahada yapılan pres çalışmasının ardından tam sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Beşiktaş yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA

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