Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçında Ümraniyespor’u 5-2 mağlup eden Beşiktaş ’ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Siyah-Beyazlılar, derbinin hazırlıklarına hız vermiş durumda.

Başkan Çebi’den özel etkinlik

Siyah-Beyazlılar’da Başkan Ahmet Nur Çebi, derbi öncesinde takım ve teknik ekiple yemekte buluşacak. Çebi, yöneticileriyle birlikte katılacağı etkinlikte takımdan galibiyet isteyecek. Başkan, derbi galibiyeti halinde takıma 60 bin TL prim verileceğini daha önce iletmişti.





Kalede rekabet tavan yaptı

Kartal’d a göreve Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında Ümraniyespor karşılaşmasında kale, Mert Günok’a geçmişti. Te crübeli eldivenin performansını beğenen ve derbide de Mert’e görev vermeyi planlayan Güneş, buna rağmen Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin’in de idman performanslarından oldukça memnun...

Tam gaz derbiye!

Spor Toto Süper Lig ’in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına dün sabah devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. İdmanı, Asbaşkan Emre Kocadağ, Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Melih Arslan ile TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan da takip etti.

İlgili Haberler Beşiktaş tam gaz Galatasaray derbisine!





Antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktik maç ile tamamlandı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün sabah 11.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kadro için yarış büyük

Kara Kartal’da derbi öncesinde Rachid Ghezzal dışında başka bir eksiğin bulunmuyor olması teknik ekibi sevindiriyor. Kaleden forvete birçok ismin forma rekabeti içinde yer almasından dolayı mutlu olan Şenol Güneş’in, cumartesi günkü müsabakada Ümraniyespor karşısında 5-2’lik skorla kazanan ilk 11’i görevlendirmesi beklense de takım çalışmalarındaki performanslar belirleyici olabilir.

İlgili Haberler Beşiktaş’tan Weghorst atağı



