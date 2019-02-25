Beşiktaş tam 9 yıl sonra...

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar 3 bin 82 gün sonra penaltı kazandı. Müsabakanın 18. dakikasında Burak Yılmaz’ın penaltı golüyle 2-0 öne geçen Beşiktaş, son olarak 19 Eylül 2010 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Guti’nin penaltı, golüyle berabere kalmıştı,

Fenerbahçe karşısında son penaltı golünü atan Guti şu anda Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük görevini yapıyor.

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