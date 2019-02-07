Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

07 Şubat 2019, Perşembe 19:20
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Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 17.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. 

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